Евразийская комиссия ввела пошлину для ряда украинских металлургических заводов

"Комиссия установила факт демпингового импорта в ЕАЭС изделий, выпускаемых ряд украинских производителей, в том числе "Азовсталь", Енакиевский металлургический завод и другие," - сообщили в ЕЭК.

Демпинговая маржа при импорте в Союз уголков определена в размере 37,89%.

Такое решение было принято коллегией в связи с убытками крупнейших металлургических заводов России.

В частности, в мае 2017 года было принято решение о введении предварительной антидемпинговой пошлины в отношении украинских уголков сроком на четыре месяца с июня по октябрь.

Новым решением Коллегия ЕЭК продлила срок антидемпинговой пошлины на четыре года и восемь месяцев.

Таким образом, общий срок ее действия составит пять лет. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 11 октября 2017 года.

Кроме того, принят ряд решений в сфере пошлинного регулирования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил постановление "Об утверждении нового состава Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий".