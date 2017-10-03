13:02 03.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В этом году потребительская инфляция в Украине составит 10%

По итогам 2017 года Всемирный банк ожидает потребительскую инфляцию на уровне десяти процентов.

В этом году потребительская инфляция в Украине составит 10%

Об этом сообщила сегодня экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

Во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, экономист ожидается, что индекс потребительских цен по результатам 2017 составит десять процентов.

Это самый высокий предел того интервала, который таргетирует регулятор.

Добавим, Всемирный банк ожидает дефицит бюджета по итогам 2017 года на уровне 3,5%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен считает, что динамика роста ВВП Украины до конца года будет сохраняться на уровне двух процентов.


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