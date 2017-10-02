Оснований для увеличения цены на газ для населения нет, - Насалик

Премьер-министр четко заявил, что экономических оснований для этого нет. Об этом в понедельник, 2 октября, во время селекторного совещания заявил министр энергетики Игорь Насалик.

По его словам, Кабмин не видит таких оснований, поскольку никаких изменений не произошло. Министерство это может подтвердить, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Насалик заявил, что замечаний к функционированию энергосистемы в осенне-зимний период нет, мощности полностью обеспечат потребности государства.

Начиная с 4 октября, запускается в работу четвертый атомный блок Запорожской атомной станции, 7 и 8 октября запускается третий блок Запорожской станции, 22 октября запустится второй Хмельницкий блок, а в конце месяца второй Южно-Украинский атомный блок. То есть в течение месяца мы получим дополнительно 4 миллионника или заменим 20 блоков мощностью 200 мегаватт", - сказал он.