Нефть Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 8:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,44%. При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,50 доллара за баррель, потеряв 0,33%.

Согласно недавно полученным сведениям, 26 сентября впервые с 13 июля 2015 года цена Brent превысила отметку в 59 долларов за баррель. Кроме того, фиксируется также снижение стоимости нефти этой североморской марки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области полицейские задержали двух мужчин, которые наладили похищение нефти и газоконденсата из трубопроводов. По словах полицейских, находясь на территории нефтегазодобывающего управления "Долинанафтогаз", что в городе Долина.