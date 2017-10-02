НБУ продолжает опускать гривну

100 долл - 2657,8496 грн;

100 евро - 3137,8572 грн;

10 российских рублей - 4,5812 грн.

При этом регулятор установил на 2 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1094.277746;

Серебро - 14.341964;

Платина - 781.901028;

Палладий - 781.901028.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2652,1094 грн;

100 евро - 3123,6545 грн;

10 российских рублей - 4,5393 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.