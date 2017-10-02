Япония одобрила деятельность 11 криптовалютных бирж

По информации информационного агенства Reuters, к биткоин-биржам выставлено ряд требований. В частности, это создание надежной компьютерной сети, изоляция счетов клиентов и идентификация личностей клиентов.

Кроме того, финансовые регуляторы Японии уже создали нормативную базу для криптовалютного обращения. Таким образом, это приведет к росту торгов биткоином и другими криптовалютами.

Отметим, что Токио также планирует установить баланс между мерами по защите инвесторов и мерами по поддержке финтех-инноваций в стране. По этому поводу японские чиновники не собираются запрещать ICO, хотя такие предложения и появляются, время от времени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Южной Кореи полностью запретило деятельность крупнейшей криптовалютной биржи ICO.