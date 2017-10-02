10:39 02.10.2017 | Экономика | Новости
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Япония одобрила деятельность 11 криптовалютных бирж

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) утвердило список из 11 компаний, которые будут выступать операторами бирж криптовалют.

Япония одобрила деятельность 11 криптовалютных бирж

По информации информационного агенства Reuters, к биткоин-биржам выставлено ряд требований. В частности, это создание надежной компьютерной сети, изоляция счетов клиентов и идентификация личностей клиентов.

Кроме того, финансовые регуляторы Японии уже создали нормативную базу для криптовалютного обращения. Таким образом, это приведет к росту торгов биткоином и другими криптовалютами.

Отметим, что Токио также планирует установить баланс между мерами по защите инвесторов и мерами по поддержке финтех-инноваций в стране. По этому поводу японские чиновники не собираются запрещать ICO, хотя такие предложения и появляются, время от времени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Южной Кореи полностью запретило деятельность крупнейшей  криптовалютной биржи ICO. 


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