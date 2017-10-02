Дефицит текущего счета в Украине сократился на 226 млн долларов

Согласно информации НБУ, дополнительные средства с профицита позволили погасить небольшую часть долга перед МВФ в размере 363 млн долларов и нарастить объемы международных резервов.

На данный момент сумма резервов составила - 18 млрд долларов, что почти четырехкратно покрывает украинский импорт. С начала года профицит бюджета составил 1,3 млрд.

С июня по июль этот дефицит составлял почти 600 млн долларов

Кстати, дефицит текущего счета расширился лишь на 0,3 млрд долларов, что в пять раз меньше, чем в прошлом году - 2,1.

Все это стало возможным, сообщают в НБУ, благодаря высокому урожайному году, увеличению предприятий и качества сферы услуг и денежных переводов, а также усиление экспорта с ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Всемирный валютный банк планирует выделить украинскому государству один млрд гривен для укреплении бюджета.