Газ зимой дорожать не будет, - Кабмин

В отопительном сезоне 2017-2018 годов газ дорожать не будет. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко на заседании Кабмина.
По словах госслужащего, на сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет.
И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года.
Он добавил, на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.
Наиболее тяжелый этап – осенью, когда растут цены на газ.
"Но цена на газ не будет повышаться, а следовательно, нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период", - сказал Розенко.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специалисты "Волыньгаза" этого года выявили почти 150 фактов незаконного потребления голубого топлива, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое больше.