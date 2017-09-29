Газ зимой дорожать не будет, - Кабмин

По словах госслужащего, на сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет.

И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года.

Он добавил, на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

Наиболее тяжелый этап – осенью, когда растут цены на газ.

"Но цена на газ не будет повышаться, а следовательно, нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период", - сказал Розенко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специалисты "Волыньгаза" этого года выявили почти 150 фактов незаконного потребления голубого топлива, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое больше.