Автоматический обмен информацией между фискальными органами планируется начать с 2020 года

Правительство Украины присоединится к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту с более 100 странами мира. Таким образом, это позволит ввести новый стандарт по обмену информацией для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Соответствующие сведения сообщил министр финансов Александр Данилюк в ходе встречи с представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСР).
Согласно словам Данилюка, первый обмен налоговой информацией состоится по результатам 2019 года. В связи с этим Украина к этому времени должна внести изменения в законодательство и обеспечить высокие стандарты конфиденциальности и безопасности полученных данных.
Кроме того, представители ОЕСР готовы сотрудничать с Украиной в целях недопущения уклонения от налогообложения и отмывания средств. По этому поводу даже был обсужден ход имплементации Плана действий BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - План мероприятий по противодействию размыванию налоговой базы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд выделит очередной транш Украине в конце текущего или начале следующего года.