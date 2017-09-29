Автоматический обмен информацией между фискальными органами планируется начать с 2020 года

Соответствующие сведения сообщил министр финансов Александр Данилюк в ходе встречи с представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСР).

Согласно словам Данилюка, первый обмен налоговой информацией состоится по результатам 2019 года. В связи с этим Украина к этому времени должна внести изменения в законодательство и обеспечить высокие стандарты конфиденциальности и безопасности полученных данных.

Кроме того, представители ОЕСР готовы сотрудничать с Украиной в целях недопущения уклонения от налогообложения и отмывания средств. По этому поводу даже был обсужден ход имплементации Плана действий BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - План мероприятий по противодействию размыванию налоговой базы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд выделит очередной транш Украине в конце текущего или начале следующего года.