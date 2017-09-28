В августе средняя зарплата сократилась на 225 гривен - Госстат

Это на 3,1% меньше, чем в июле 2017 года. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает Государственная служба статистики.

При этом, по данным ведомства, в июле этого года средняя зарплата украинцев составляла 7 тыс. 339 грн. Таким образом, за месяц зарплата уменьшилась на 225 гривен.

По сравнению с августом 2016 года средняя зарплата выросла на 36,8%. Реальная заработная плата в августе текущего года по сравнению с июлем уменьшилась на 3%. Что же касается предыдущего августа зарплата выросла 17,2%.

Вместе с тем самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у сотрудников авиационной отрасли, которые в среднем получают 35 163 гривен на одного работника. На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 13 022 гривен. Сотрудники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 12 097 гривен, а у технарей и ученых зарплата составляет 10 001 гривен.

В сельском хозяйстве зарплата составляет 5 797 гривен, а в промышленности - 7 847 гривен. В то же время самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров, которые получают 3 929 гривен в месяц.

По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве - 11 073 гривен, на втором месте Донецкая область - 7 753 гривен. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской области. Тут люди получают в среднем по 5 503 гривен в месяц.

В Госстате также напоминают, что эти цифры приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, города Севастополя и части зоны антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 августа текущего года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила два миллиарда 377,2 миллионов гривен.