Украинцам обещают больше миллиона рабочих мест

По словам управляющего, завершена работа по развитию рынка труда Украины на 2018 год.

По подсчетам, на следующий год в Украине будет создано около одного миллиона 100 тысяч рабочих мест. Это говорит о том, что экономика из стагнации переходит в развитие.

В таком случае, цифры говорят об увеличении заработной платы, увеличении рабочих мест и вакансий.

На сегодняшний день в базе данных службы занятости есть около 110 тысяч свободных рабочих мест.

"Если сравнивать с периодом прошлого года, то это почти на 70 процентов больше", - добавил Ярошенко.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", уровень безработицы украинского населения 15-70 лет во втором квартале 2017 г. увеличился до 9,1%. Так, уровень безработицы возрос с 9,0% во втором квартале 2016 г.