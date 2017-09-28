Украинцам обещают больше миллиона рабочих мест

В Украине в следующем году появится около 1,1 млн новых рабочих мест. Об этом заявил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.
По словам управляющего, завершена работа по развитию рынка труда Украины на 2018 год.
По подсчетам, на следующий год в Украине будет создано около одного миллиона 100 тысяч рабочих мест. Это говорит о том, что экономика из стагнации переходит в развитие.
В таком случае, цифры говорят об увеличении заработной платы, увеличении рабочих мест и вакансий.
На сегодняшний день в базе данных службы занятости есть около 110 тысяч свободных рабочих мест.
"Если сравнивать с периодом прошлого года, то это почти на 70 процентов больше", - добавил Ярошенко.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", уровень безработицы украинского населения 15-70 лет во втором квартале 2017 г. увеличился до 9,1%. Так, уровень безработицы возрос с 9,0% во втором квартале 2016 г.