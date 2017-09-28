Наличный доллар в четверг набрал пять копеек

Наличный евро наоборот потерял пять копеек. Таким образом, доллар сегодня продается по 26,58 гривен, а евро можно купить по 31,37 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,46, продажи 26,45 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3279, продажи - 26,5822 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,10-31,20, продажи - 31,20-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8187, продажи - 31,3728 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,520, продажи - 4,500-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,201, продажи - 4,619 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 27 сентября 2017 года, наличный доллар набрал 13 копеек. Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,53 гривен, а евро можно было купить по 31,42 гривен за евро.