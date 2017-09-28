Гройсман обещает снизить цены на газ до 2020 года

К этому времени цены на газ для населения будет снижены. Это я вам обещаю. Такое заявление сделал в четверг, 28 сентября, во время своей рабочего визита в Харьков, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства пояснил, что такой завод, как "Турбоатом", строит энергонезависимость Украины. У вас есть полная возможность стать энергонезависимым предприятием, в том числе от газа. После 2020 года Украине не придется закупать газ за валюту, - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины проводит верификацию формулы цены на газ для населения. По словам Гройсмана, цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа, а также в соответствии с формулой, которая должна быть справедливой.