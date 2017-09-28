520 миллионов гривен выделят на повышение квалификации учителей

Такое сообщение распространил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках встречи с трудящимися сферы образования. Согласно его сообщению - в 2018 году будет выделено – и это содержится уже в проекте закона о госбюджете - 520 млн грн - для повышения квалификации педагогов, которые будут учить первоклассников новой украинской школы – подчеркнул Порошенко. Президент добавил, что власти отыскали возможность повысить размер зарплаты учителей - в 2017 году.

Как сообщал УРА-Информ, зарплата учителей будет повышена на 1500 гривен.