15:46 28.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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520 миллионов гривен выделят на повышение квалификации учителей

В 2018 г. в Украине для повышения квалификации педагогов первых классов из госбюджета будет выделено 520 млн грн. 

520 миллионов гривен выделят на повышение квалификации учителей

Такое сообщение распространил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках встречи с трудящимися сферы образования. Согласно его сообщению - в 2018 году будет выделено – и это содержится уже в проекте закона о госбюджете - 520 млн грн - для повышения квалификации педагогов, которые будут учить первоклассников новой украинской школы – подчеркнул Порошенко. Президент добавил, что власти отыскали возможность повысить размер зарплаты учителей - в 2017 году.

Как сообщал УРА-Информ, зарплата учителей будет повышена на 1500 гривен.


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