12:48 27.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина поднялась в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Украинское государство заняло 81-е место в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности. В частности, рейтинг составлял из 137 стран мира. 

Украина поднялась в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Об этом сообщается в обнародованном рейтинге Всемирного экономического форума.

Как отмечается, соседями Украины стали Бразилия и Бутан. В сравнении с прошлым годом Украина поднялась на четыре позиции и это достойной результат.

В свою очередь первое место в списке заняла Швейцария. Кстати, именоо эта страна уже на протяжении последних лет удерживает лидирующую позицию. При этом второе место заняли США, Сингапур же опустился на третье.

Отметим, что в пятерку государств попали еще две страны. Таким образом, к рейтингу Всемирного экономического форума присоединились таже Нидерланды (4) и Германия (5).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна в дальнейшем будет блокировать все решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с  Украиной.


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