13:47 27.09.2017 | Экономика | Новости
100174811:roman

Степан Кубив назначен на новую должность

Вице-премьер-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив назначен Кабинетом министров представителем правительства в наблюдательном совете Совета бизнес-омбудсмена.

Степан Кубив назначен на новую должность

Об этом он сегодня заявил на очередном заседании правительства.

Такое постановление было принято Кабмином единогласно, так как назначение требует дополнительной актуализации. Ранее эту должность занимал экс-глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус.

Владимир Гройсман заявил, что назначения Кубив в качестве главного представителя в этот совет поможет сохдать дополнительную коммуникацию между правительственным ведомством и советом.

Глава Кабмина утверждает, что сейчас необходимо создать необходимый инвестиционный климат, чтобы мотивировать инвесторов вкладывать свои средства в нашу экономику.

Кабмин подготовил тысячи проектов для инвестирование. Это детские сады, школы, стадионы, поликлиники, другие медицинские учреждения, дороги, подчеркнул украинский премьер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив уверен, что большое количество законопроектов сильно нагружает работу и Кабмина, и аппарата президента Украины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив