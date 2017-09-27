Степан Кубив назначен на новую должность

Об этом он сегодня заявил на очередном заседании правительства.

Такое постановление было принято Кабмином единогласно, так как назначение требует дополнительной актуализации. Ранее эту должность занимал экс-глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус.

Владимир Гройсман заявил, что назначения Кубив в качестве главного представителя в этот совет поможет сохдать дополнительную коммуникацию между правительственным ведомством и советом.

Глава Кабмина утверждает, что сейчас необходимо создать необходимый инвестиционный климат, чтобы мотивировать инвесторов вкладывать свои средства в нашу экономику.

Кабмин подготовил тысячи проектов для инвестирование. Это детские сады, школы, стадионы, поликлиники, другие медицинские учреждения, дороги, подчеркнул украинский премьер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив уверен, что большое количество законопроектов сильно нагружает работу и Кабмина, и аппарата президента Украины.