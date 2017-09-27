12:40 27.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На устранение последствий ЧС в Калиновке выделят 100 миллионов гривен

Кабмин на заседании 27-го сентября принял решение о выделении 100 миллионов гривен для устранения последствий взрывов в Калиновке.

На устранение последствий ЧС в Калиновке выделят 100 миллионов гривен

Так, из резервного фонда должно быть выделено 100 миллионов гривен – на ликвидацию ЧС, которая произошла 26-го сентября на военных складах в н.п. Калиновка и в прочих селах в Винницкой области. ти села пострадали по итогам взрывов боеприпасов. Такое сообщение поступило от премьера страны В. Гройсмана.

Он уточнил, что как и в Балаклее, сейчас на ликвидацию последствий ЧС выделим из резервного фонда 100 миллионов гривен, а дальше будут оценивать реальные потребности.

Как сообщал УРА-Информ, пожар на складах Калиновки квалифицировали как диверсию.


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