Жители Харьковщины получили два миллиона гривен за уничтоженных из-за АЧС свиней

Так, было выплачено примерно два миллиона гривен. Такие данные распространил недавно глава отдела противоэпизоотической работы ГУ Госпродпотребслужбы региона - Евгений Тиняев. Согласно его словам – всем гражданам за свиней, которые были изъяты по причине АЧС, уже выплатили деньги – более 1,8 миллиона гривен.

А изъято в регионе было примерно тысяча голов свиней. На Харьковщине только в 2017 г. было зарегистрировано девять случаев АЧС. А убытки по стране по причине случаев АЧС уже превышают один миллиард гривен.

Как сообщал УРА-Информ, очередная вспышка АЧС была зафиксирована на Херсонщине.