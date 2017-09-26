17:23 26.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Жители Харьковщины получили два миллиона гривен за уничтоженных из-за АЧС свиней

За изъятых свиней в Харьковской области гражданам уже выплатили компенсацию.

Жители Харьковщины получили два миллиона гривен за уничтоженных из-за АЧС свиней

Так, было выплачено примерно два миллиона гривен. Такие данные распространил недавно глава отдела противоэпизоотической работы ГУ Госпродпотребслужбы региона - Евгений Тиняев. Согласно его словам – всем гражданам за свиней, которые были изъяты по причине АЧС, уже выплатили деньги – более 1,8 миллиона гривен.

А изъято в регионе было примерно тысяча голов свиней. На Харьковщине только в 2017 г. было зарегистрировано девять случаев АЧС. А убытки по стране по причине случаев АЧС уже превышают один миллиард гривен.

Как сообщал УРА-Информ, очередная вспышка АЧС была зафиксирована на Херсонщине.


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