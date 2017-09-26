Украина заполнила газом свои ПХГ на 52%

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Согласно недавно полученным сведениям, в Украину за сутки было закачано 58,11 млн куб. м газа. К примеру, за сутки поступило из Словакии 26,05 млн куб. м, из Венгрии - 16,34 млн куб. м, из Польши - 2,62 млн куб. м газа. При этом сам газ из украинской страны не отбирался.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 52%. Кроме того, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная компания "Нафтогаз Украины" намерена поднять цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплат. Цены поднимутся с 1 октября текущего года на 3,1% или на 243,6 гривен.