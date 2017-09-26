НБУ пересмотрит показатели ВВП на 2018 год

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб считает, что необходимо пересмотреть рост ВВП на 2018 год.
Об этом передает "Интерфакс-Украина".
Сологуб отмечает, что нынешний рост внутреннего продукта свидетельствует о том, что прошлые прогнозы были довольно зажатыми и консервативными.
Прогнозировалось, что угольная блокада Донбасса навредит украинской экономики, и она может потерять несколько процентов от роста ВВП за 2017 год.
Существенный рост экономики страны обеспечивает метталургия, развития оборонной промышленности, а также увеличение объемов экспорта зерновой и пшеничной продукции.
Ранее же эксперты прогнозировали ухудшение инвестиционного климата в стране, из-за чего прогнозировался "застой" в развитии ВВП украинского государства.
Как сообщалось в "УРА-Информ", уровень теневой экономики Украины сократился в первом квартале до 37 процентов от официального ВВП.