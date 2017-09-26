14:22 26.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ пересмотрит показатели ВВП на 2018 год

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб считает, что необходимо пересмотреть рост ВВП на 2018 год.

НБУ пересмотрит показатели ВВП на 2018 год

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Сологуб отмечает, что нынешний рост внутреннего продукта свидетельствует о том, что прошлые прогнозы были довольно зажатыми и консервативными.

Прогнозировалось, что угольная блокада Донбасса навредит украинской экономики, и она может потерять несколько процентов от роста ВВП за 2017 год.

Существенный рост экономики страны обеспечивает метталургия, развития оборонной промышленности, а также увеличение объемов экспорта зерновой и пшеничной продукции.

Ранее же эксперты прогнозировали ухудшение инвестиционного климата в стране, из-за чего прогнозировался "застой" в развитии ВВП украинского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", уровень теневой экономики Украины сократился в первом квартале до 37 процентов от официального ВВП.


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