Кабмин разработал несколько программ для привлечения частных инвестиций

Об этом он написал в Twitter.

Премьер отметил, что у них уже есть готовые среднесрочные планы под реализацию. На данный момент Кабмин ищет предпринимателей, которые готовы вложить чистые инвестиции в развитие государственных компаний.

Особенно Гройсман выделил туризм, так как в Украине он может приносить не менее 10 процентов дохода в бюджет, а это миллиарды гривен. Также глава Кабмина напомнил о начала выхода украинской экономики из кризисной ямы. Только в этом году рост ВВП составил два процента.

В следующем году НБУ рассчитывает рост на три и более процентов. Кроме того, он надеется на принятие в Раде нужных реформ, которые помогут ускорить процесс роста экономики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Украины в ближайшие время инвестирует дополнительные средства в развитие экономики нашей страны и улучшит качество жизни людей.