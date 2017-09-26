Гройсман призвал власти на местах увеличить инвестиции в экономику

Соответствующие заявление сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на Инвестиционном форуме.

Согласно словам Гройсмана, рост местных бюджетов свидетельствует о том, что Кабмин не просто передал средства, а передал в первую очередь инструмент.

"Сейчас нужны реинвестиции в экономику и в улучшение качества жизни людей", - отметил глава Кабмина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украин Владимир Гройсман считает, что Украина имеет огромный потенциал для развития туристического бизнеса. В частности, у нашего государства прекрасные стартовые позиции для привлечения в страну иностранных туристов. В развитых демократических государствах туризм приносит более 10 процентов дохода в бюджет.