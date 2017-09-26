Гройсман назвал последний срок принятия пенсионной реформы

Если 3-4 октября депутаты проголосуют, люди еще имеют шанс получить повышенные пенсии в октябре. Об этом во вторник, 26 сентября, в интервью "Укринформу" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что сейчас в Украине 12 миллионов пенсионеров, из них - девять миллионов должны получать повышенные пенсии. По каждому из них надо провести расчеты и всем поднять выплаты. И это тоже требует времени и если парламент примет закон, уже 7 октября люди начнут получать пенсии, - пояснил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, минимальная пенсия украинского гражданина в случае скорого одобрения пенсионной реформы будет составлять 1452 гривны. Об этом сообщила глава парламентского комитета по делам социальной политики и пенсионного обеспечения - Людмила Денисова.