Более 60 компаний Украины стали экспортерами в ЕС

По ее словам, 29 из этих компаний получили разрешения после начала частичного применения норм Соглашения об ассоциации в 2015 году.

"У нас уже 63 украинских предприятия, которые получили разрешения на экспорт продуктов питания. При этом 29 предприятий получили право экспорта уже после начала частичного действия соглашения о свободной торговле с ЕС", – сказала Микольская.

Сообщается, что бизнесом были получены разрешения на экспорт мяса птицы и мясных продуктов, молочных продуктов, рыбной продукции, яиц, лягушачьих лапок и улиток и другой пищевой продукции.

Уже более 140 предприятий получили в ЕС статус уполномоченного экспортера. Это те предприятия, которые экспортируют уже больше одного года, имеют историю отношений с европейскими партнерами.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за два квартала 2017 украинский экспорт в страны Европейского Союза подрос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.