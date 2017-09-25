09:39 25.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 56 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent утром 25 сентября 2017 года находится выше отметки в 56 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 7:39 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке 56,81 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,09% ниже закрытия уровня предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,51 доллара за баррель, потеряв 0,30%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Персидском заливе в воскресенье, 13 августа, в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. Инцидент произошел у совместного месторождения Кувейта и Саудовской Аравии.


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