Нефть Brent торгуется выше 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 7:39 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке 56,81 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,09% ниже закрытия уровня предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,51 доллара за баррель, потеряв 0,30%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Персидском заливе в воскресенье, 13 августа, в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. Инцидент произошел у совместного месторождения Кувейта и Саудовской Аравии.