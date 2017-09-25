Южно-Украинская АЭС подключила к сети первый энергоблок

Соответствующие сведения стали известны из пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отметим, что самой причиной ремонта стало нарушение в работе системы охлаждения подогревателя низкого давления №2 турбоустановки.

Однако на данный момент оборудование второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме. При этом радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС

В свою очередь при переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и норм безопасной эксплуатации не произошло.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на объекте Ровенской АЭС ведется поиск, а также устранение причин отключения. Указанное событие уже было квалифицировано на уровне "ноль - вне шкалы" – согласно шкале классификации ядерных событий INES.