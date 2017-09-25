ЕС не примет новые меры по ограничению дефицита бюджета для Греции

Об этом передает официальный сайт ЕС.

Согласно информации портала, на данный момент дефицит бюджета составляет менее трех процентов от государственного бюджета. По сравнению с 2009 годом, когда он страна на гране дефолта, этот показатель уменьшился в пять раз.

В заявлении министра финансов Эстонии Тоомаса Тонисте говорится, что все члены Совета единогласно одобрили это решение.

Греция уже успела выплатить Германии более 1,3 млрд евро по кредитным долгам.

Столько же страна планирует выплатить МВФ до 2020 года. В ведомстве отметили, что инвестиционный климат греков вновь восстановился в показателях 2007 года.

Как сообщалось в "УРА-Ифнорм", недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин уехал в Грецию на экономический форум.