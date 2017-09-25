Для проверки Демчишина Раде не хватило данных от МВД

Для его полной проверки до его увольнения Министерство внутренних дел не предоставило всей необходимой информации. Об этом в понедельник, 25 сентября, на запрос журналистов ответили в аппарате парламента.

По данным ведомства, Демчишин был назначен министром энергетики 2 декабря 2014 года. 25 декабря того же года в аппарате Верховной Рады начали его люстрационную проверку.

По состоянию на 14 апреля 2016 года, когда он был уволен с должности, в связи с избранием нового состава Кабинета министров, проверка так и не была завершена.

Министерство внутренних дел не предоставило в аппарат Верховной Рады информацию, которая должны быть предоставлена согласно закону "Об очищении власти", в связи с чем проверка на дату его увольнения с должности не завершена, – пояснили в аппарат ВР.

Напомним, Демчишин является единственным членом предыдущего состава правительства, который не прошел люстрационную проверку во время пребывания на должности.

Как сообщал УРА-Информ, после увольнения с поста министра Демчишина назначили членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" по квоте Администрации президента.