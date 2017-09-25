Депутатов будут убеждать отказаться от поправок к пенсионной реформе, - Ирина Луценко

Правительство намерено говорить с депутатами по этому вопросу и попытается убедить их отказаться от части поправок, чтобы не затягивать этот процесс. Об этом в понедельник, 25 сентября, журналистам заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Украины Ирина Луценко.

По ее словам, Рада может перейти к рассмотрению пенсионной реформы в следующий пленарный четверг, 5 октября.

Есть такое ощущение, что во вторник мы завершим рассмотрение судебной реформы, проголосуем эти изменения в четыре кодекса, и в четверг уже перейдем к пенсионной реформе, - сказала Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-нформ, президент Украины Петр Порошенко считает, что законопроекта о судебной реформе депутаты примут большинством голосов уже на следующей пленарной неделе.