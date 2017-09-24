Правительство сможет пересчитать пенсии до 7 октября, - Гройсман

Однако для этого парламент должен до 3 октября принять пенсионную реформу. Об этом в воскресенье, 24 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, парламент имеет шанс принять пенсионную реформу в октябре. Это может произойти в первый пленарный день во вторник.

Это значит, что Пенсионный фонд и Министерство социальной политики сможет до 7 числа сделать перерасчет, - подчеркнул глава правительства, добавив, что если Рада примет пенсионную реформу, правительство технически сделаем перерасчет в октябре по октябрь, и в октябре пенсии для девяти из 12 миллионов пенсионеров будут повышены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов не затягивать с принятием пенсионной реформы и проголосовать за нее на следующей пленарной неделе.