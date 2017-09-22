Наличный доллар в пятницу повысился до 26,37 гривен

Наличный евро повысился на копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,37 гривен, а евро можно купить по 31,56 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,24, продажи 26,25 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1039, продажи - 26,3685 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,42, продажи - 31,30-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0274, продажи - 31,5573 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,450-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,189, продажи - 4,595 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 21 сентября 2017 года, наличный доллар набрал четыре копейки. Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 26,34 гривен, а евро можно было купить по 31,55 гривен.