Луценко заявил о конфискации 200 миллионов долларов "семьи" Януковича

В пятницу, 22 сентября, он написал на своей страничке в Facebook, что вступило в законную силу решение Сосновского районного суда города Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича. По его словам, общая сумма конфискованных средств составила 200 миллионов долларов.

Напомним, в четверг, 21 сентября, вступает в силу решение суда о спецконфискацию 200 миллионов долларов, похищенных в результате деятельности организованной преступной группировки бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УРА-Информ, в среду в Днепре на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что юридически свершившимся фактом будет то, что сегодня вступит в действие решение суда. Это примерно пять миллиардов гривен.

Еще есть намерения по примерно такой же сумме, - отметил генпрокурор, добавив, что за рубежом арестованы новые средства чиновников, включая 640 килограммов золота в Швейцарии одного из соратников