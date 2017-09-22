Австралия продлила санкции против России

Как пояснил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, это не результат давления, а продолжение системного подхода, понимание, что российская политика представляет угрозу для целого мира, в том числе для Австралии.

Согласно правительственному решению, действие финансовых ограничений Австралии против граждан и предприятий России, оккупированного Крыма и представителей так называемых республик продлен на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств в рамках минских соглашений.

Всего под ограничительные мероприятия австралийского правительства попадают 48 предприятий и 153 лица, то есть по сравнению с 2014 годом, когда санкции были введены впервые, финансовые ограничения коснутся дополнительно 42 человек и 12 компаний. Трех человек, которые погибли в период с 2014 по 2017 года, исключили из списков.

Австралия одобрила первые санкции против РФ в июне 2014 года, в сентябре того же года они были углублены. В отличие от ЕС, срок пересмотра санкций в Австралии охватывает три года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он уверяет, что Россия ведет себя так, словно она забыла собственные обязательства, а это подрывает гарантии мировой безопасности.