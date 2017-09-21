В России заявили, что Украина выплатила часть "долга Януковича"

Сума полученного платежа составила 1,16 миллионов фунтов стерлингов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщило Министерство финансов России.

Согласно сообщению, таким образом, Украина выполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной.

Напомним, в феврале 2016 года компания TheLawDebentureTrustCorporationPLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу.

Впоследствии Украина подала в Высокий суд Англии возражения против этого иска, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере трех миллиардов долларов по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабре 2013 года с РФ.

Как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев не видит причин для возврата России долга в три миллиарда долларов.