Гройсман призвал депутатов проголосовать за повышение пенсий на следующей пленарной неделе

Как написал глава правительства на своей страничке в социальной сети, сегодня депутаты не захотели голосовать за пенсионную реформу. Я призываю всех народных депутатов объединиться и на первой же пленарной неделе проголосовать.

Вместе с тем Гройсман заверил, что правительство, со своей стороны, будет "работать 24 часа в сутки", чтобы сделать необходимые расчеты для повышения пенсий для украинцев.

Напомним, согласно календарному плану заседаний седьмой сессии Верховной Рады VIII созыва, в пятницу, 22 сентября, в парламенте пройдет час вопросов к правительству, а на следующей неделе предусмотрена работа народных депутатов с избирателями. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на вторник, 3 октября

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты не захотели в четверг, 21 сентября, работать без перерывов. Парламент не поддержал предложение главы Верховной Рады Андрея Парубия о продолжении пленарного заседания парламента до исчерпания повестки дня, а именно до принятия судебной и пенсионной реформ.