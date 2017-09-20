16:53 20.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100174256:nastya

Нацбанк повысил прогноз роста ВВП

Рост экономики по итогам года может оказаться выше прогноза Нацбанка, обнародованном в июле 2017 года. Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

Нацбанк повысил прогноз роста ВВП

По информации банка, текущая динамика показателей реального сектора и результаты первого полугодия свидетельствуют об увеличении вероятности того, что экономический рост превысит прогноз Национального банка на 1,6 процента.

В то же время, хотя экономика во втором квартале продолжала расти, темп ее роста замедлился. По оценке НБУ, незначительное замедление прироста экономики продолжится во втором полугодии текущего года.

Кроме того, замедление роста ВВП соответствовало ожиданиям Национального банка и связано с адаптацией предприятий горно-металлургического комплекса и энергетики к новым условиям деятельности, в которых они оказались в результате разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Нацбанк предупредил украинские банки, а также иных участников финсектора про внешние атаки хакеров на банки и предприятия.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив