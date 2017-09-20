Нацбанк повысил прогноз роста ВВП

По информации банка, текущая динамика показателей реального сектора и результаты первого полугодия свидетельствуют об увеличении вероятности того, что экономический рост превысит прогноз Национального банка на 1,6 процента.

В то же время, хотя экономика во втором квартале продолжала расти, темп ее роста замедлился. По оценке НБУ, незначительное замедление прироста экономики продолжится во втором полугодии текущего года.

Кроме того, замедление роста ВВП соответствовало ожиданиям Национального банка и связано с адаптацией предприятий горно-металлургического комплекса и энергетики к новым условиям деятельности, в которых они оказались в результате разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Нацбанк предупредил украинские банки, а также иных участников финсектора про внешние атаки хакеров на банки и предприятия.