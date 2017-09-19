Минфин надеются, что следующий транш МВФ будет получен до конца года

Сейчас ожидается прибытия в Украину миссии Фонда. Об этом во вторник, 19 сентября, на пресс-конференции в Киеве заявила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Она также отметила, что после визита в Украину заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона и главы европейского департамента Фонда Пола Томсона была официальная коммуникация. Это важно для последующего просмотра, - пояснила чиновница, добавив, что бюджет должен соответствовать целям программы и поэтому министерство сейчас работает над согласованием версий.

В финансовом ведомстве также заверили, что транш обязательно получат, поскольку пенсионная реформа, которая важна для этого транша, принятая в первом чтении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МВФ заявили, что четвертый пересмотр программы Международного валютного фонда в рамках механизма расширенного финансирования Украины возможен только после выполнения властями взятых на себя обязательств.