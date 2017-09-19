20:34 19.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин надеются, что следующий транш МВФ будет получен до конца года

Министерство финансов Украины надеется на получение очередного транша Международного валютного фонда до конца года.

Минфин надеются, что следующий транш МВФ будет получен до конца года

Сейчас ожидается прибытия в Украину миссии Фонда. Об этом во вторник, 19 сентября, на пресс-конференции в Киеве заявила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Она также отметила, что после визита в Украину заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона и главы европейского департамента Фонда Пола Томсона была официальная коммуникация. Это важно для последующего просмотра, - пояснила чиновница, добавив, что бюджет должен соответствовать целям программы и поэтому министерство сейчас работает над согласованием версий.

В финансовом ведомстве также заверили, что транш обязательно получат, поскольку пенсионная реформа, которая важна для этого транша, принятая в первом чтении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МВФ заявили, что четвертый пересмотр программы Международного валютного фонда в рамках механизма расширенного финансирования Украины возможен только после выполнения властями взятых на себя обязательств.


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