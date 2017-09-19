09:15 19.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100174069:Polishuk

Курс 30,1 гривен за доллар заложен для надлежащего выполнения бюджета - Минфин

В проект закона о государственном бюджете на 2018 год заложенный курс 30,1 гривны за доллар.

Курс 30,1 гривен за доллар заложен для надлежащего выполнения бюджета - Минфин

Это сделано, чтобы минимизировать потери при колебании курса валют. Об этом в понедельник, 18 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил государственный секретарь Министерства финансов Украины Евгений Капинус.

По его словам, сегодня регулятором в этой сфере является Национальный банк. Он заложил курс в 29,3 гривен за доллар.

В среднем по году это будет 30 гривен, на конец года и выше, - пояснил чиновник, добавив, что такие показатели министерство использует, однако такие расчеты не значат, что "курс обязательно будет таким".

Министерство по такому курсу должно формировать соответствующие расходы государственного бюджета для того, чтобы могли их обеспечить, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно разработанному Министерством финансов Украины документу об основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы, обменный курс гривны к доллару в 2018 году ожидается на уровне 29,3 гривны за доллар, тогда как в 2019 и 2020 году ожидается 30,5 и 31,0 гривен за доллар соответственно.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив