Проект Госбюджета-2018: прожиточный минимум вырастет до 1853 гривен

Такая информация содержится в проекте Госбюджета-2018, который был обнародован на сайте украинского парламента. В проекте сказано - в 2018 году установить прожиточный минимум на человека в расчете с 1 января 2018 года - 1700 гривен в месяц, а также с июля - 1777 гривен, с декабря - 1853 гривны.

Более того, для основных демографических групп граждан прожиточный минимум установят на уровне: для детей до 6 лет: с января 2018 г. - 1492 гривны, с 1 июля - 1559 гривен, с первого декабря - 1626 гривен; для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 г. - 1860 гривен, с июля - 1944 гривны, с декабря - 2027 гривен. Кроме прочего - для трудоспособных лиц: с января 2018 г. - 1762 гривны, с июля - 1841 гривна, с декабря - 1921 гривна.

Как сообщал УРА-Информ, в Раде уже зарегистрировали проект Госбюджета-2018.