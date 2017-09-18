13:34 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На сайте парламента появился текст проекта Госбюджета-2018

В понедельник, 18 сентября, на официальном сайте Верховной Рады Украины опубликован текст проекта государственного бюджета на 2018 год.

На сайте парламента появился текст проекта Госбюджета-2018

Как свидетельствует информация на сайте парламента, соответствующий законопроект №7000 был зарегистрирован 15 сентября. В частности, согласно документу, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять государственный бюджет на 2018 год с доходами 877 миллиардов гривен и расходами 948,1 миллиардов гривен.

При этом расходы госбюджета определены на уровне 948, 1 миллиардов гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 878.478.015,3 тысяч гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 69.650.792, 4 тысяч гривен, - говорится в документе.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета-2018.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий сегодня на согласительном совете заявил, что проект госбюджета на 2018 год уже был зарегистрирован в Верховной Раде страны. По его словам закон подан в соответствии с законом.


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