Госбюджет-2018: рост зарплат ожидают на уровне 10,9%

Так, ожидается рост расходов на 3,2%. Украинский Кабмин ждет роста среднемесячной зарплаты в следующем году - на 10,9%. Такие данные содержатся в проекте госбюджета-2018. Таким образом - среднемесячная зарплата в реальном выражении в 2018 году вырастет на 10,9 процента.

Рост доходов украинских граждан будет стимулировать при этом расширение потребительского спроса - расходы будут расти в 2018 г. на 3,2 процента. Как отмечается, рост зарплаты будет поддерживаться ростом экономики.

Как сообщал УРА-Информ, в проекте Госбюджета-2018 заложен прожиточный минимум на уровне 1853 гривен.