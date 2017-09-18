13:39 18.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет-2018: рост зарплат ожидают на уровне 10,9%

Также в проекте Госбюджета-2018 говорится о том, что конечные расходы будут расти в 2018 году.

Госбюджет-2018: рост зарплат ожидают на уровне 10,9%

Так, ожидается рост расходов на 3,2%. Украинский Кабмин ждет роста среднемесячной зарплаты в следующем году - на 10,9%. Такие данные содержатся в проекте госбюджета-2018. Таким образом - среднемесячная зарплата в реальном выражении в 2018 году вырастет на 10,9 процента.

Рост доходов украинских граждан будет стимулировать при этом расширение потребительского спроса - расходы будут расти в 2018 г. на 3,2 процента. Как отмечается, рост зарплаты будет поддерживаться ростом экономики.

Как сообщал УРА-Информ, в проекте Госбюджета-2018 заложен прожиточный минимум на уровне 1853 гривен.


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