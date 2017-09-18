Доллар в понедельник в обменниках вырос до 26,36 гривен

Наличный евро набрал 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,36 гривен, а евро можно купить по 31,57 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,20, продажи 26,24 - 26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0791, продажи - 26,3613 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40-31,25, продажи - 31,25-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9979, продажи - 31,5726 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,490-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,233, продажи - 4,625 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 15 сентября 2017 года, наличный доллар добавил одну копейку. Наличный евро также набрал копейку. Таким образом, доллар продавался по 26,32 гривен, а евро можно было купить по 31,45 гривен.