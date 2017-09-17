Зубко рассказал о монетизации субсидий

Монетизация субсидий украинцев будет проведена на уровне теплоснабжающих предприятий. Такое сообщение распространил украинский вице-премьер-министр – министр ЖКХ Геннадий Зубко – при помощи социальной сети. Согласнот его словам - Украина сделала серьезный шаг вперед.

Впервые убирают клиринговые расчеты, а также отменяются протоколы, а предприятиям будут направляться живые средства за субсидиями. Также уходит в прошлое уже советская система расчетов – добавил также Зубко. Это и является базой для монетизации субсидий.

Как сообщал УРА-Информ, на финансирование субсидий направят 14 миллиардов гривен.