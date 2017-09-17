10:22 17.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100173921:mysnichenko

Зубко рассказал о монетизации субсидий

Правительственный комитет недавно решил провести монетизацию субсидий.

Зубко рассказал о монетизации субсидий

Монетизация субсидий украинцев будет проведена на уровне теплоснабжающих предприятий. Такое сообщение распространил украинский вице-премьер-министр – министр ЖКХ Геннадий Зубко – при помощи социальной сети. Согласнот его словам - Украина сделала серьезный шаг вперед.

Впервые убирают клиринговые расчеты, а также отменяются протоколы, а предприятиям будут направляться живые средства за субсидиями. Также уходит в прошлое уже советская система расчетов – добавил также Зубко. Это и является базой для монетизации субсидий.

Как сообщал УРА-Информ, на финансирование субсидий направят 14 миллиардов гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив