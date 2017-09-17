20:15 17.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина рассчитывает на два миллиарда долларов извне, - Данилюк

В 2018 году Украина рассчитывает получить на внешних рынках заимствований около двух миллиардов долларов.

Украина рассчитывает на два миллиарда долларов извне, - Данилюк

Столько ожидается и в 2019 году. Об этом в воскресенье, 17 сентября, во время общения с журналистами на форуме "Ялтинская европейская стратегия" заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, планируется в следующем году, и это есть в программе с Международным валютным фондом. Это наши ориентиры. Конечно, суммы могут отличаться, - пояснил глава финансового ведомство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до конца года Украина должна получить еще два миллиарда долларов от Международного валютного фонда. В частности, в Национальном банке Украины отметили, что средства будут использованы на пополнение международных резервов, при этом для Украины не важно, во сколько траншей будут поступать эти два миллиарда.


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