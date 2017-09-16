Украина не планирует ограничивать экспорт мяса, - Гройсман

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Согласно словам главы Кабмина, украинская страна экспорт ни в коем случаи ограничивать не будет. Кроме того, есть решения по этому поводу и вскоре оно будет показано, подчеркнул Гройсман.

К слову, Кабинет министров Украины предложит ряд решений, которые позволят наполнить внутренний рынок мясом. Таким образом, это поможет снизить цену на продукцию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее утверждал, что за последние 10 лет в Украине наблюдается экономический "застой". К примеру, в 2004-2005 годах в Украине экономика набирала огромный темп роста, однако начатые преобразование постоянно останавливались.