16:49 16.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина не планирует ограничивать экспорт мяса, - Гройсман

Глава украинского правительсвта заявил, что Украина вовсе не планирует ограничивать экспорт мяса.

Украина не планирует ограничивать экспорт мяса, - Гройсман

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Согласно словам главы Кабмина, украинская страна экспорт ни в коем случаи ограничивать не будет. Кроме того, есть решения по этому поводу и вскоре оно будет показано, подчеркнул Гройсман.

К слову, Кабинет министров Украины предложит ряд решений, которые позволят наполнить внутренний рынок мясом. Таким образом, это поможет снизить цену на продукцию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее утверждал, что за последние 10 лет в Украине наблюдается экономический "застой". К примеру, в 2004-2005 годах в Украине экономика набирала огромный темп роста, однако начатые преобразование постоянно останавливались. 


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