В Госбюджет-2018 заложено повышение минимальной зарплаты на 500 гривен

Так, украинский Кабмин закладывает в проект государственного бюджета-2018 повышение минимальной зарплаты на 500 гривен. Об этом 15 сентября в процессе правительственного заседания заявил премьер-министр страны - Владимир Гройсман. Согласно его словам – сейчас заметен нормальный шаг – очередное повышение - плюс 500 гривен к минимальной зарплате - это уже будет три тысячи 723 гривны.

Это значит, что рост – в сравнении с прошлым годом – будет на 16,3 процента. Задача правительства – сделать рост доходов людей более быстрым, чем рост инфляции.

Как сообщал УРА-Информ, в проект Госбюджета-2018 заложили доходы на уровне 1,118 триллиона гривен.