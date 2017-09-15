21:23 15.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Госбюджет-2018 заложено повышение минимальной зарплаты на 500 гривен

Доходы граждан Украины должны расти быстрее, чем растет в Украине инфляция.

В Госбюджет-2018 заложено повышение минимальной зарплаты на 500 гривен

Так, украинский Кабмин закладывает в проект государственного бюджета-2018 повышение минимальной зарплаты на 500 гривен. Об этом 15 сентября в процессе правительственного заседания заявил премьер-министр страны - Владимир Гройсман. Согласно его словам – сейчас заметен нормальный шаг – очередное повышение -  плюс 500 гривен к минимальной зарплате - это уже будет три тысячи 723 гривны.

Это значит, что рост – в сравнении с прошлым годом – будет на 16,3 процента. Задача правительства – сделать рост доходов людей более быстрым, чем рост инфляции.

Как сообщал УРА-Информ, в проект Госбюджета-2018 заложили доходы на уровне 1,118 триллиона гривен.


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