В пятницу правительство утвердит проект бюджета на 2018 год

Как сообщает пресс-службы правительства, заседание состоится под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Заседание запланировано на три часа дня.

Напомним, 12 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что 15 сентября правительство одобрит проект бюджета на 2018 и передаст его в парламент.

Как сообщал УРА-Информ, 6 сентября Министерство финансов внесло на рассмотрение правительства проект Госбюджета на 2018, в котором предусматривается дефицит бюджета в пределах 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета на уровне 1 триллион 30 миллиардов гривен.