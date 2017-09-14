10:15 14.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В пятницу правительство утвердит проект бюджета на 2018 год

В пятницу, 15 сентября, Кабинет министров Украины соберется на заседание, на котором планируется утвердить проект Государственного бюджета Украины на 2018 год.

В пятницу правительство утвердит проект бюджета на 2018 год

Как сообщает пресс-службы правительства, заседание состоится под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Заседание запланировано на три часа дня.

Напомним, 12 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что 15 сентября правительство одобрит проект бюджета на 2018 и передаст его в парламент.

Как сообщал УРА-Информ, 6 сентября Министерство финансов внесло на рассмотрение правительства проект Госбюджета на 2018, в котором предусматривается дефицит бюджета в пределах 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета на уровне 1 триллион 30 миллиардов гривен.


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