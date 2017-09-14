В НБУ считают, что повышение пенсий и зарплат спровоцирует инфляцию

Повышение может спровоцировать увеличение бюджетных расходов и пенсионных выплат. Такое мнение в четверг, 14 сентября, во время брифинга в Киеве высказал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, потребление, которое и так заметно оживляется на фоне повышения заработных плат, может получить дополнительный стимул. При этом повышение минимальной заработной платы также может создать инфляционное давление со стороны расходов на оплату труда, поскольку может отразить давление на себестоимости, особенно в сфере услуг, - пояснил он, добавив, что высокие показатели роста цен могут спровоцировать изменение тренда улучшения инфляционных ожиданий, которое наблюдалось в течение последних двух лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в проекте госбюджета-2018 предусмотрено повышение минимальной зарплаты.