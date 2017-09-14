Цена нефти Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Соответствующие сведения стали известны из биржевых торгов рейтинга Bloomberg.

Таким образом, Brent торговалась на отметке 55,03 доллара за баррель. По информации издания, это на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,23 доллара за баррель, потеряв 0,14%.

Кстати, в последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне 55 долларов за баррель 19 апреля 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. В частности, наибольшее снижение зафиксировано в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.