Нацбанк на 14 сентября вновь ослабил гривну

Национальный банк Украины установил на среду, 14 сентября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2607,9643 грн;
100 евро - 3124,0804 грн;
10 российских рублей - 4,5224 грн.
При этом регулятор установил на 14 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1109.655511;
Серебро - 14.848403;
Платина - 831.509657;
Палладий - 782.991003.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 13 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2601,8958 грн;
100 евро - 3104,8423 грн;
10 российских рублей - 4,5436 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".